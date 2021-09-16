الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 01:43 م

اجراء حكومي هام بشأن سائقي النقل العام في حال رفع الأجرة

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكدت الناطق الاعلامي باسم هيئة النقل البري عبلة وشاح، اليوم الخميس، إن الهيئة تلزم السائق بالتقيد بالتعرفة المحددة.

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وقالت وشاح بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إنه في حال وجود مخالفة بتعرفة النقل، على المواطن التقدم بشكوى تتضمن رقم الحافلة  لاتخاذ الاجراءات اللازمة والقانونية بموجب تشريعات الهيئة.

وأضافت وشاح إن الهيئة تلزم السائق باظهار كرت الاتجاه امام الراكب، مبينة أن الكرت يوضح مسار الخط والاجرة المقررة.

 

وبينت أن التعرفة الليلية تختلف عن النهارية للمركبات التي تعتمد على البنزين ( السرافيس، التكاسي)، منوها انه يجب عرض التعرفة أمام الراكب.

 

وأشارت إلى ان دور الهيئة يكمن بالمراقبة من خلال فرقها المتواجدين في الميدان والتأكد والتحري من الشكوى واذا ثبت ذلك سيتم اتخاذ العقوبات بموجب تشريعات الهيئة.

 

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