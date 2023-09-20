اجراء عملية نوعية في الاردن



الوكيل الاخباري - أجرى مستشفى الكرك الحكومي اليوم الأربعاء، عملية نوعية في العمود الفقري لمريض ستيني جراء سقوطه في أحد الأودية في شمال محافظة الكرك.



وتمت العملية بإشراف استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور رائد الجرادات، والتمريضي أحمد الطراونة وصفوان الطراونة والآء العبيسات وأخصائي التخدير راكان الطعاني وفنية التخدير بلقيس العرود.



وقال الدكتور الجردات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المريض يعاني من كسر متفتت وغير ثابت في الفقرة القطنية الأولى، بسبب سقوطه، حيث أُدخل إلى قسم العمليات لتثبيت الكسر بصفائح طبية داعمة، مشيرا إلى أن المريض بصحة جيدة وقد أدخل إلى قسم جراحة الدماغ والأعصاب لمتابعة العلاج والمراقبة.

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