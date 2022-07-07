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اجراء عملية نوعية لتضيق شريان الابهري المعقد لمريض خمسيني

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الخميس، 07-07-2022 09:12 ص

اجراء عملية نوعية لتضيق شريان الابهري المعقد لمريض خمسيني

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الوكيل الاخباري- قام فريق طبي متخصص من مركز الملكة علياء لأمراض و جراحة القلب برئاسة مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات بإجراء عملية نوعية وحاله نادره لتضيق شريان الابهري المعقد لمريض خمسيني من العمر.

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وقال مستشار /١ جراحة القلب والشرايين العميد الطبيب يوسف زريقات انه تم وضع خطة علاجية للمريض على قسمين :


القسم الأول:  من خلال الاشعه التداخليه اذ تم إجراء قسطره للشريان الأبهري   Thoracic endovascular aortic repair-TEVAR فتح الانسداد وزرع دعامة شريانية للوصله التي زرعت قبل ثلاثين عام.


والقسم الثاني : 


اجراء العملية التي تم من خلالها زراعة وصلتين لشرايين القلب مع اعادة زراعة لجذر الشريان السباتي الأيسر (redo CABG with re-implantation of left carotid artery)
واشار العميد الطبيب يوسف زريقات أن هذا النوع من العمليات يصنف من العمليات الصعبة والدقيقة والذي يتطلب جهد ولكننا والحمدلله اجرينا هذه العملية وتكللت بالنجاح.


وثمن العميد الطبيب زريقات الجهود المبذولة من قبل الفريق الطبي المتخصص الذي شارك بالعملية.


وبين مستشار جراحة القلب المقدم الطبيب بشار الرواشده أن المريض قد اجرى عمليتان لتضيق الشريان الأبهري قبل ثلاثين عاما ،الأولى كانت لتصحيح مسار الأبهري من خلال استخدام الشريان تحت الترقوة ،و الثانية كانت بعد ذلك بعام بعد حدوث انسداد بالشريان المستخدم أولا ، اذ تم عمل وصله بين شريان الأبهري الصاعد و شريان الأبهري  الهابط و تككلت العملية بالنجاح وقتها.


و اضاف المقدم الطبيب الرواشده , أن المريض راجعنا يشكو من ألم في الصدر مع بذل المجهود الجسدي وفي بعض  الأحيان وكان يشكو من حالات أغماء  منذ ثلاث شهور، وبعد ان تم إجراء الفحوصات اللازمة من صور اشعاعيه و قسطرة تبين وجود إنسداد في شرايين القلب وإنسداد في الوصلة المزروعة منذ ثلاثين عام و إنسداد في جذر الشريان السباتي الأيسر  .


واشار المقدم الطبيب الرواشده الى صعوبة اجراء هذه العملية اذ ابدع العميد الطبيب يوسف زريقات باستحداث وابتكار اساليب عالمية وأن المريض بحاله جيده وخرج من المستشفى بعد أربعة أيام من اجراء العملية.


 ومن الجدير بالذكر ان العملية شارك فيها فريق طبي متخصص من جراحة القلب وجراحة الشرايين والوعية الدموية وأطباء تخدير و كوادر تمريضية وفنيين القلب والرئة الإصطناعية.

 

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