احالة عطاء تنفيذ توسعة محطة تنقية السلط بقيمة 29 مليون يورو

الوكيل الإخباري-

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وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار بحضور امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة اتفاقية احالة عطاء وتنفيذ اعادة تأهيل وتوسعة محطة تنقية السلط بقيمة نحو (29) مليون يورو ممولة بموجب قرض من بنك الاعمار الالماني KFW بنسبة 90% و10% من موازنة سلطة المياه لزيادة طاقة المحطة الاستيعابية من (7,700) متر مكعب يوميا الى (25) الف متر مكعب يوميا لتحسين قدرة المحطة والتوسع بخدمة مناطق جديدة في السلط والمناطق المحيطة للوصول الى خدمة مايزيد على (257) الف نسمة من المواطنين بحلول العام 2035 .وبين وزير المياه والري ان وزارة المياه والري/سلطة المياه وضمن خططها الاستراتيجية لمشاريع الصرف الصحي والتوسع بخدمة المناطق في كافة محافظات المملكة جاء هذا المشروع بهدف رفع مستوى الحياة البيئية وحمايتها من خلال تطوير قدرات محطات معالجة المياه العادمة وربط مناطق جديدة عليها في مختلف مناطق محافظة البلقاء وتاهيل البنى التحتية القائمة ورفع كفاءتها ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية في زيادة نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي بحلول العام 2025 لتصل الى نسبة (80%) من المواطنين .وثمن وزير المياه والري دعم ومساندة الجانب الالماني وخاصة بنك الاعمار الالماني KFW على الدعم وتوفير الاموال اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية .واكد الامين العام ان اعمال تاهيل وتوسعة محطة السلط تشمل في المرحلة الاولى انشاء خط معالجة متكامل بسعة تصميمية تصل الى (12,500)م3 /يوميا مع ابقاء المحطة القديمة قيد التشغيل لحين استكمال المرحلة الثانية التي تشمل الغاء المحطة القديمة و اعادة بناء وتاهيل وتوسعة المحطة القديمة وزيادة قدرتها وتشغيل خط المعالجة لرفع طاقة المحطة الى (25)الف م3/يوميا حيث ستكون المياه الناتجة عن المعالجة وفق افضل المواصفات العالمية وحسب المواصفة الاردنية لاستعمالات مياه الصرف الصحي المعالجة المنزلية.