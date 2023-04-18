احتفال ازرع خيراً الاول بمناسبة شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري - احتفال ازرع خيرآ الاول بمناسبة شهر رمضان المبارك وبمناسبة مرور رمضان الثاني على ازرع خيرآ

بالتعاون مع جمعية الصلب المشقوق

وجمعية نشميات سحاب الذي كان دورهم استقطاب الفئات المستهدفة سعيت مبادرة ازرع خيرآ دمج جميع الفئات المحلية من اطفال الصلب المشقوق و متلازمة داون وذو الاعاقة البصرية و اليتامى والمساكين و قام بحضور الفعالية

ما يقارب 305 شخص وقامت المبادرة باطعام صائم بدعم من اهل الخير جزاهم الله خير الجزاء

و قامت فرقة فنتوش باند بالمشاركة بالاحتفالية و تقديم لاطفالنا غزل البنات وفقرات ترفيهية

و قام بحضور الفعالية المؤثرين الاجتماعيين

فيتامين يو حمزة القضاة

و المدربة منال عبيا

و الاستاذ حمودة تيوب

و السيدة ريا ام رنا

و قام سعادة رئيس المبادرة عمر درويش بتكريم اعضاء المبادرة و تكريم الضيوف الكرام على مشاركتهم معنا يومنا

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