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السبت، 02-03-2024 03:07 م

اختتام اعمال الندوة الـ28 لقضايا الزكاة المعاصرة

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الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم السبت، أعمال الندوة الـ 28 لقضايا الزكاة المعاصرة التي انطلقت في عمان يوم الخميس الماضي، برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وبتنظيم من بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع صندوق الزكاة الأردني.

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وناقش فقهاء ومتخصصون في فقه الزكاة، على مدار ثلاثة أيام، بحوثا ودراسات تتعلق بقضايا : زكاة رأس المال الجريء، وعروض التجارة في الوعاء الزكوي بين المتطلبات الشرعية والمعايير المحاسبية، إضافة الى ضوابط وعقوبات عدم الالتزام الزكوي وفرض الغرامات المالية على ذلك.


وأوصى البيان الختامي للندوة، بتقويم عروض التجارة في الوعاء الزكوي بصافي القيمة القابلة للتحقق (ويقصد به سعر البيع في سياق عمل المكلف مطروحاً منه التكاليف المباشرة لإتمام البيع)، لحساب زكاة عروض التجارة.


وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من بيانات القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والمعدة في ضوء معايير المحاسبة ومعايير التقارير المالية مع ضرورة التزام متطلبات التقويم المقررة شرعاً.

 




 

 


 

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