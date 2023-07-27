اختتام الدفعة الثالثة من معسكرات المغامرة والتحدي في البلقاء

الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الخميس في معسكر الحسين للشباب في منطقة السرو فعاليات معسكر المغامرة والتحدي للفئة العمرية من (15 - 17) عاماً بمشاركة 40 شاباً من أعضاء المراكز الشبابية من إقليم الشمال .

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واشتملت فعاليات المعسكر على زيارة مدرسة تدريب قوات الدرك في الكفرين وتدريبات المشاة ومسير ليلي وميدان الحواجز وأعمال تطوعية، إضافة إلى ألعاب شعبية ومسابقات مختلفة .



ويهدف المعسكر إلى تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم وتمكينهم من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص من خلال ميادين الشرف العسكرية بالتعاون مع مديرية الأمن العام/ قوات الدرك.