اختتام بطولة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي للملاكمة

الوكيل الاخباري - اختتمت بطولة القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي للملاكمة اليوم الاثنين في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب، بحضور مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن رعد العمايرة.



وشارك في البطولة خمسة فرق، المنطقة العسكرية الوسطى، المنطقة العسكرية الشمالية، المنطقة العسكرية الشرقية، قيادة سلاح المدفعية وقيادة الحرس الملكي الخاص.



وقد أسفرت النتائج على فوز المنطقة العسكرية الوسطى بكأس البطولة محرزة 31 نقطة .

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