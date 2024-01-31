اختتام دورة الأسر الآمنة في الزرقاء

الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم الثلاثاء، دورة الأسر الآمنة، التي نظمتها شركة مياهنا، بالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، بحضور مساعد مدير شرطة الزرقاء العقيد علي الكعابنة ومساعد المدير التنفيذي لشركة مياهنا المهندس وسام الحياري.

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وتضمنت الدورة، التي استمرت 7 أيام وشارك فيها 30 موظفاً من المديرية، محاضرات ركزت على أهمية تعزيز الوعي الأمني، وحل المشاكل الأسرية لأرباب الأسر، وتنمية مهارات تعزيز الحس الأمني، وزيادة الوعي بالأخطار المحدقة من المخدرات، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، وأساسيات تقديم الإسعافات الأولية ورفع الثقافة المجتمعية.