ضبط شخص حوّل منزله لمحطة تحلية مياه غير قانونية في الزرقاء

الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، خلال جولاتها اليومية الميدانية، رجلًا يقوم بتحلية وتعبئة المياه داخل منزله في الرصيفة ويبيعها للمواطنين دون توفر أدنى الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة.

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وقال مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح، إن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، قامت بتوقيف الرجل وإغلاق المكان وتحويل صاحبه إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.



وأشار إلى أهمية الالتزام بالتراخيص اللازمة والمعايير الصحية عند إقامة محطات تحلية المياه، مؤكدا أن الحفاظ على صحة المواطنين يعد أمرا ذا أولوية بالنسبة لمديرية الصحة.



ودعا إلى ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات والضوابط لضمان توفير مياه آمنة ونقية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.