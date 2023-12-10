اختتام دورة تدريبية عن تصميم شبكات الري

الوكيل الإخباري - اختتمت نقابة المهندسين الزراعيين دورة تدريبية متخصصة، بعنوان "تصميم شبكات الري باستخدام برنامج RainCAD" والتي نظمها مركز التدريب المستمر.

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وقال نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس سائد الظاهر في تصريح اليوم الأحد، أن هذه الدورة التدريبية المتخصصة تأتي في سياق الجهد المستمر لمجلس النقابة في توفير جميع الدورات والأنشطة التدريبية وفي مختلف التخصصات الزراعية لدعم خبرة وكفاءة الزملاء والزميلات وتطوير مهاراتهم العلمية والفنية لتعزيز فرصهم الوظيفية في قطاعات الأعمال المتعددة.



وتضمنت الدورة التي قدمها المدرب المهندس عبد الله العيسى بواقع 22 ساعة تدريبية، مجموعة محاور شملت التعريف بمبادئ تصميم شبكات الري، وكيفية استخدام برامج الاوتوكاد والرين كاد وتطبيقاتها في تصميم شبكات الري للمسطحات الخضراء (الري بالرشاشات) والري للشجر والشجيرات ومغطيات التربة.