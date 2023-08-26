اختتام دورة تصميم وبناء وإدارة المبادرات الشبابية

الوكيل الاخباري - اختتمت في بيت شباب عمان اليوم السبت فعاليات الكورس الثاني للدورة التدريبية للمشروع الوطني لتأهيل القادة الشباب برنامج (نشامى) بعنوان (تصميم وبناء وادارة المبادرات الشبابية)، والتي ينظمها مركز إعداد القيادات الشبابية.



واشتملت فعاليات الدورة التي استمرت 4 أيام، على عدة محاور تدريبية في مجال مفهوم المبادرات الاجتماعية ودورها في المجتمع والفرق بين المبادرة المجتمعية والجمعيات الأهلية وإيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية وتحليلها وآليات كسب والتأييد والدعم،وطرق إعداد الميزانيات الخاصة بالمبادرات، وإدارة وتصميم المبادرات والمعايير الحديثة لآليات توطينها ودعمها.

اضافة اعلان