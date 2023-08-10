اختتام دورة لأعوان مكافحة المخدرات

الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الخميس في بيت شباب عمان، فعاليات دورة أعوان مكافحة المخدرات، التي نظمتها مديرية الاتصال الشبابي بوزارة الشباب بالتعاون مع مديرية الأمن العام ضمن برنامج الخطة التوعوية للتوعية من مخاطر آفة المخدرات والتصدي لها، بمشاركة عدد من موظفات الوزارة من محافظات المملكة كافة.



وهدفت الدورة التي استمرت يومين، إلى التوعية بخطر المخدرات وبيان أضرارها، وطرق انتشارها، وأسباب تعاطيها، للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وحمايته من كافة الأخطار التي تهدد أفراده.

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