اختتام معسكر المسارات السياحية في الكرك

الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية شباب الكرك بالتعاون مع مركزي شباب وشابات وادي الكرك اليوم الأربعاء، معسكر المسارات السياحية بمشاركة شباب متطوعين من مختلف أنحاء المحافظة بإشراف المتطوع عبدالرحيم الجعافرة.



وأوضحت رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام في مديرية شباب الكرك لوكالة الأنباء الأردنية الدكتورة ثروت المعاقبة لـ(بترا)أن هذا المعسكر يأتي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023 للفئة العمرية من 15-17 عاما ويهدف إلى التعرف على المواقع السياحية في مختلف أنحاء المحافظة وإكساب المشاركين أنماطًا صحية سليمة بالإضافة إلى بناء منظومة قيمية للحفاظ على الممتلكات والبيئة والطبيعة لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والتعريف بتاريخ الأردن، وتعزيز الثقافة السياحية والتطوع.

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