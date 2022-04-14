استمرار فعاليات بطولة الشباب الرمضانية في الزرقاء

الوكيل الإخباري - تواصل مديرية شباب محافظة الزرقاء تنفيذ بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2022، بمشاركة 20 فريقا لكل لواء من ألوية المحافظة الثلاثة: قصبة الزرقاء، الهاشمية، الرصيفة.

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وتنفذ البطولة على مرحلتين، يتضمن الدور الأول تنافس الفرق العشرين في كل لواء على لقب بطل اللواء( المركز الأول) حيث سينتهي هذا الدور يوم الجمعة المقبل؛ ليجري بعدها الانتقال الى الدور الثاني على مستوى المحافظة خلال الأسبوع المقبل، ثم سيجري التنافس بعد ذلك على مستوى المحافظات لجميع الفرق الفائزة والتي سيكون عددها 12 فريقا للتنافس على لقب بطل المملكة.



وقال مدير شباب الزرقاء الدكتور خالد العموش إنه اختتمت في كل من مراكز شباب وشابات الزرقاء، وحي الأمير محمد، والظليل، مساء أمس الأربعاء، فعاليات بطولات الشطرنج الرمضانية بحضور عدد كبير من أعضاء المراكز الشبابية.



وأوضح العموش أن تنظيم هذه البطولات يأتي ضمن خطة الأنشطة التي تنفذها المديرية خلال شهر رمضان المبارك بهدف تنمية القيم والممارسات الإيجابية لدى الشباب وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وبما يسهم بخلق جيلٍ واعٍ قادر على تحمل المسؤولية ويتحلى بالروح الرياضية، اضافة الى نشر ثقافة الفرح والسرور بعودة الأنشطة الشبابية والرياضية بعد توقفها.