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الجمعة، 14-07-2023 12:01 ص

مراقب الشركات: 2800 شركة سجلت بالنصف الأول

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الوكيل الاخباري - أكد مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، رفع رؤوس أموال شركات بنحو 350 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

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وخلال حديثه للتلفزيون الأردني، مساء الخميس، قال إن عدد الشركات التي سجلت لدى دائرة المراقبة الشركات خلال ذات الفترة بلغ 2800 شركة، بزيادة نسبتها 14% عن عام 2019.


وبين أن 58% من الشركات التي سجلت خلال ذات الفترة بقيت في السوق، مقابل خروج 42%، معتبرا هذه النسب ممتازة، ومقارنا إياها مع ما تبقى من مجموع الشركات المسجلة في النصف الأول من عام 2019 حيث بلغت نسبتها -5%.


 




 

 


 

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