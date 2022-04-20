اختتام فعاليات أسبوع رمضان الثقافي بالرصيفة

الوكيل الاخباري - اختتمت مساء امس الثلاثاء فعاليات اسبوع رمضان الثقافي الذي نظمته بلدية الرصيفة بالتعاون مع عدد من الهيئات الثقافية في اللواء بمناسبة شهر رمضان المبارك وعودة الانشطة الثقافية بعد توقفها لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.



واشتملت فعاليات الاسبوع التي اقيمت في حديقة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمنطقة الجبل الشمالي، على انشطة متنوعة شارك فيها عدد من الشعراء بأمسيات شعرية وادبية وفرق فنية قدمت فقرات من التراث الاردني وتغنت بالأردن وفلسطين.

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