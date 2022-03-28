مستشفى الجامعة يحدد مواعيد الدوام خلال رمضان

الوكيل الاخباري - قرر مستشفى الجامعة الأردنية أن يكون الدوام الرسمي للموظفين خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، باستثناء الدوائر والوحدات التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك.



كما قرر المستشفى في بيان اليوم الاثنين أن تكون مواعيد العيادات الخارجية على النحو التالي: العيادات الصباحية: من الساعة 9 صباحاً وحتى 11:30 ظهراً، و العيادات المسائيّة: من الساعة 11:30 ظهراً حتى 2 من بعد الظهر.

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