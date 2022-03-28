الزراعة: استيراد 180 ألف رأس خروف وتربية 21 مليون طير استعداداً لرمضان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



كشف مساعد الأمين العام لشؤون التسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي أنه تم إستيراد 180 ألف رأس خروف ما يعادل 300 طن لتوريدها للأسواق المحلية خلال شهر رمضان .

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وأضاف في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم إستيراد 12 ألف رأس عجل مذبوح "مجمد ومبرد" لزيادة الكميات الواردة للأسواق.



و بشأن اللحوم البلدية قال إن 120 ألف رأس خروف محلي تم توفيره لحاجة المواطنين خلال شهر رمضان.



" تم تربية 21 مليون طير منذ منتصف شباط الماضي لتوريدها للأسواق المحلي خلال شهر رمضان" وفقاً للصمادي.

