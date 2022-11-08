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الثلاثاء، 08-11-2022 07:01 م

اختتام فعاليات التمرين المشترك العقبة 7

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الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم الثلاثاء، فعاليات التمرين الأردني المصري المشترك (العقبة 7) في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي نفذته قوة مشتركة من القوات الخاصة البرية والبحرية الأردنية والمصرية في ميادين التدريب بالمنطقة الجنوبية العسكرية وقاعدة البحر الأحمر البحرية، وذلك ضمن خطة التدريب المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

وتضمنت المرحلة الختامية سيناريوهات لعمليات نوعية مشتركة بين الطرفين للقضاء على بؤرة إرهابية متحصنة في قرية حدودية باستخدام مقلدات الاشتباك (المايلز) والذخيرة الحية، كما نفذت القوة البحرية الأردنية المصرية المشتركة اقتحاماً لجزيرة حيوية ذات أهمية وتحريرها من عناصر إرهابية وإجراء عملية اعتراض وتفتيش لأحد السفن المشتبه بها.

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