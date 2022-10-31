وزارة التربية تدعو معلمين لاستكمال التدريب اليوم- أسماء

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم ، اليوم الأحد الواردة أسماؤهم أدناه، بضرورة استكمال التدريب لغايات الترفيع الوجوبي والجوازي.

اضافة اعلان

ونوهت الوزارة في منشور لها على الصفحة الرسمية عبر منصة "فيسبوك" إن أقصى موعد للمراجعة اليوم الاثنين (31) تشرين أوَّل الجاري.

#الدورات_الاجبارية، (لم يدخلوا التَّدريب)

آفاق اكرم سليمان حداد

آمنه عطاالله عوده الملاحيم

آمنه قاسم محمد السليتي

ابتسام حسن خالد زغدد

ابتسام صالح حسين السعود

ابتسام عبدالقادر احمد ابوشريعه

ابتسام عواد راشد العليمات

ابراهيم احمد سليمان السعود

ابراهيم سليمان سلامه النصيرات

ابراهيم علي رضوان المومني

ابراهيم فرحان منيفي ابوصعيليك

ابراهيم قاسم محمد العزام

ابراهيم محمد ابراهيم الزغلي

ابراهيم محمد حسن الشول

ابراهيم محمود احمد فرحان

ابراهيم ياسين مصطفى مصطفى

احسان محمد غازي ياسين

احكام عبدالله فرحان البكر

احمد "محمد زاهي" موسى حماد

احمد "محمد غالب" عبدالرؤوف فتيان

احمد ابراهيم احمد خليل

احمد ابراهيم هايل الحمزه

احمد جمال هاشم اخميس

احمد جمعه عيسى علي

احمد جميل احمد مسعد

احمد حسين محمود السقار

احمد حماد محمود ابو عكاز

احمد حميد موسى النعيمات

احمد خلف احمد بني عواد

احمد راشد صالح عناقره

احمد رافع عيد زريق

احمد ركاد عطا الله الشرفات

احمد سالم عبدالقادر القواسمه

احمد شوقي عمر سرسك

احمد عبدالرحيم احمد مصطفى

احمد عبدالقادر احمد خريس

احمد عبدالكريم محمد البدور

احمد عبدالكريم محمد الشرمان

احمد علي احمد الجسيراوي

احمد علي سالم عجاوى

احمد عمر خليل المغربي

احمد عمر يوسف العضايله

احمد فرحان صبر الحامده

احمد فليح العلي النواصره

احمد ماجد يوسف المعايطه

احمد محمد حسن الخطيب

احمد محمد علي بركات العمري

احمد محمد فتحي محمد الهرباوي

احمد محمد نوفل الشريف

احمد محمود احمد الضمور

احمد محمود اسماعيل طه

احمد محمود رجا شطناوى

احمد محمود عبدالحليم الرفاعيه

احمد يحيى مصطفى مفرج

اخلاص عبدالحافظ عبدالرحيم الجعافره

اخلاص محمد عقيل الدويري

اديبه عباس محمود الرفايعه

ارام عبداللطيف محمود الغول

اروى محمد صالح درس

اريج صلاح محمد الصوي

اريج مثقال محمد القاضي

اريج محمد عبد شنار

اريج محمود عطيه الشقيرات

ازدهار صدقي سعيد عبد حمادنه

اسامه محمد ابراهيم نمراوى

اسامه نايل فريوان الصالح

اسراء عبدالله احمد ابوالعيش

اسراء منصور اسماعيل عامر

اسلام شكري اشتيوي الفقير

اسلام نمور ابراهيم ابوحماد

اسماء خميس فلاح المساعيد

اسماء سليمان صالح مساعده

اسماء عبدالعزيز يحي ابورمان

اسماء محمد عثمان السلاق

اسماء محمود عزبي العناز

اسماء ياسين مصطفى الزعبي

اسماعيل احمد سليمان اوهيب

اسماعيل محمد اسماعيل نواره

اسماعيل مروح محمود البلاونه

اشرف احمد خليل عبدالخالق

اشرف محمد عبدالله هديب

افنان امين جبريل ابوالعنين

اكرام محمد ابراهيم محمود

اكرام محمد احمد جوده

الاء احمد عبد ابوالسعود

الاء كايد عبدالجلال ابورمان

الاء محمد علي اسماعيل

الفت الياس خالد المعايطه

الهام عبدالرحمن محمد السلامات

امال عبدالله محمد الفواعير

امال عثمان احمد ابوعدس

امال عليان ابراهيم القطامين

امال محمد علي تايه

اماني خليل ابراهيم السريحين

اماني عزام طاهر البزور

اماني مبارك حمود المناصير

امجد خليف عباس الخوالده

امجد شاكر اسماعيل رحال

امجد عبدالعزيز عبدالقادر بني سلامه

امجد محمد احمد حسين الزغاري

امجد نصري محمد الختاتنه

امل ابراهيم سليمان ابوقديري

امل احمد اسماعيل العمايره

امل امين عبدالحافظ الربيحات

امل حسن حمد بركات

امل سالم محمد الدروبي

امل علي عبدالرحمن ابو عزام

امل محمد رشيد احمد

اميره صالح خليل زايد

اميره عوض ابراهيم الشقيرات

امين محمد عبدالرحمن موسى

انس احمد حربي الهويمل

انس احمد هلال بني مرعي

انس اكرم ابراهيم العزام

انس حمد رزق الحوامده

انس عاطف محمد اسماعيل

انس عبدالله مصطفى ابويحيى

انس علي جديع القرارعه

انعام حميد سعود السليحات

انعام خليل سليمان حجازي

انعام صقر علي ابوهلاله

انيس جودات انيس الاعور

اياد احمد عبدالحفيظ النصيرات

اياد اسماعيل محمود الدراويش

اياد فهد صالح شاهين

اياد موسى اسماعيل هديب

ايمان ابراهيم يونس الهوامله

ايمان جميل حطاب العلي

ايمان راضي محمد المقابله

ايمان سليمان احمد بني اسماعيل

ايمان سليمان مرزوق العموش

ايمان صالح علي الخلايله

ايمان عزت سعيد عواد

ايمان علي محمد العدوان

ايمان فخري محمود يونس

ايمان كامل طه العمري

ايمان محمد امين عبدالرحمن القطاونه

ايمان محمد عبد الصرايره

ايمان محمد عجرم العطون

ايمان هاني محمود بني مصطفى

ايمان يوسف مطلق الرفوع

ايمن ابراهيم فايز صوالحه

ايمن سلمان محمد العايدي

ايمن محمد عبد شلبي

ايمن محمود عبدالقادر المحارمه

ايناس ابراهيم طلاق عبابنه

ايناس عمر طاهر ابوكشك

ايناس وليد سمير المسلم

ايه احمد محمد داود

باسل عبد الله علي شريده

باسل فوزات محمد العيد

بدر محمد سالم الراجودي

براء محمود علي المشاقبه

براءه احمد عبد الفالح الحياري

براءه حسن محمود خليفه

بسام سليمان علي زريقات

بسام محمد محمود العبيدات

بسمه عيسى طعمه القضاه

بسمه فلاح غبن الزبيد

بشرى حمود سليمان الصرايره

بشير سميح سليمان برهم

بكر سالم حماده النوايشه

بكر يوسف الحاج احمد سلامه

بلال عبد الرزاق محمد الخريسات

بلال عبدالرحيم سلامه المجالي

بلال غسان عبدالجبار ابو عصبه

بلال محمد سالم السعايده

بلال مشهور صالح بني عايش

بلال مصطفى محمد ابوطبنجه

بيان عبدالحميد قاسم المومني

بيان ياسر طافش الشرعه

تمارا محمد ذياب الفايز

تهاني محمد عمر الصعوب

توفيق عثمان عبدالجواد عمرو

تيسير مصطفى محمد ابوصبحا

ثائر عادل محمود عواد

ثروت محمد علي الدواهيك

ثريا علي عوده الصويلحيين

جاسر عايد اسماعيل الحيصه

جاسم حسني حامد الضلاعين

جعفر خالد شراري الحواتمه

جعفر يوسف عيسى المحيسن

جمال حسني يوسف محمد

جمال موسى محمود الأحمد

جمال وائل ربحي التاجي

جميل عبدالسلام مسلم الليمون

جميله ابراهيم نمر صعلوك

جهاد صالح خلف الدرابسه

جهاد محمد احمد سليمان

جواد اسحق توفيق الساعي

جيلان عمر صادق قدوره

جيهان عمر احمد ذوابه

حاتم محمود سعيد المسعد

حاكمه عبدالله حتمل الجازي

حبيب محمد خميس عبدربه

حذيفه عبدالسلام خالد الخصيلات

حسام الدين محمد عيسى مصلح

حسام بركات اسعد الخالدي

حسان عبدالرحيم حسن حسن

حسن اسماعيل مزيد الطوره

حسن محمود علي جبرين

حسن مدالله علي الكعابنه

حسونه محمد حسونه ابورياش

حسين عمر حسين حسين

حمدان احمد حمدان ابوهزيم

حمزه احمد عبدالله عليان

حمزه احمد محمد غرايبه

حمزه طه سليمان الغزو

حمزه طه موسى جوده

حمزه علي احمد احمد

حمزه مبارك سليم المصاروه

حمزه محمدامين حمد العلي

حمزه وحيد مصطفى حماد

حميد ابراهيم يوسف الخضرى

حميد غالب حميد ابوسويلم

حنان جودت محمد عتوم

حنان سليمان عبدالرحمن العزام

حنان عطا الله كايد غباين

حنان نواف محمد البقور

حنين مروان احمد القضاه

حيدر محمد صبحي المعاني

خازر محمد فلاح افليح

خالد ابراهيم موسى القاعود

خالد زهدي فارس عرموش

خالد سعد شحاده المومني

خالد سليمان ظاهر ابوصهيون

خالد عادل محمد يوسف يعقوب

خالد عبدالرازق محمد جمعه

خالد فضل عبدالمعطي طه

خالد محمد شاكر طرخان

خالد محمد علي الرواضيه

خالد محمود احمد محمد

خالد محمود حسين نوفل

خالد مصلح موسى ابو قبيطه

خالد نادر يوسف عبيد

خالد نواف محمد الشرع

خالده صالح امين السوالقه

ختام سعيد محمود الدمنهوري

ختام عبدالرحيم خليف القضاه

ختام عبدالكريم زكي شاهين

ختام علي حسن الرتيمات

خديجه عبدالرحيم عوض الدويري

خديجه عبدربه احمد ابوصعيليك

خديجه عوده حسين القدمان

خديجه نايف عقله العبيسات

خلدون احمد جميل بني عمر

خلدون محمد حسن عشا

خلف عوض فريد القضاه

خلود احمد محمد المومني

خلود عبدالحافظ صالح العشوش

خليل فوزى خليل المؤقت

خليل محمد سالم سالم

خوله سميح سلمان ابوحديد

خوله عطيه الله درويش البداينه

خوله علي محمد الصمادي

خوله محمد حمد الحراحشه

خوله محمد علي المحارمه

خوله محمد فهد خليف

داليا محمد محمود العاصي

دانه فوزي احمد حسن

داود عبدالكريم محمد السلامات

دعاء عبدالرزاق عبدالوهاب الزاغه

دعاء محمد حاتم روحي علي

دلال ربحي كايد صالح

دلال ضيف الله صياح النعيمات

ديما ابراهيم سالم جديع المزايده

ديما حكمت فواز نصير

ديمه عبدالفتاح محمد عرجان

دينا علي زعل الشباطات

دينا محمود عوده منصور

ذيب فوزي عبدالساتر احمد

رأفت حسن عبدالرحمن عطار

رأفت نعيم عبدالجليل داود

رائد احمد انيس رمال

رائد احمد عبدالرحمن الشوامره

رائد برهم سليمان برهم

رائد حسين محمود ابوناصر

رائد طاهر عطا عبدالحكيم السيوري

رائد علي حسن الحجوج

رائد علي عبدالرحمن ياسين

رائد مفلح احمد العمري

رائد نصر محمد عبيد

رائده حسن عبدالحميد طلافحه

راسم بسام فتحي الحيت

رافع عطا الله خلاوي الشرفات

رامى عمر اسماعيل سلوادي

رامي علي عبدالكريم ابوصعيليك

رامي فلاح عياده القراله

رامي محمد موسى جبريل

رانيا زهير محمود العموري

رانيه ابراهيم عبدالعزيز سمرين

رانيه محمود محمد الحمورى

رايه زيدان فلاح علاوين

ربيع سالم غثيان الشوابكه

رحاب توفيق عبدالمطلب العكايله

رحمه عبدالعزيز حماد الصانع

ردينه عبدالكريم محمد درويش

رسمي عبدالكريم رسمي عبدالهادي

رشا حامد احمد العضايله

رشا محمد محمود جمعه

رشا موسى احمد حمايده

رشيد محمود سلامه محارب

رقيه ذيب حمد صوالحه

رنا "محمد رامز" عبدالفتاح العزيزى

رنا فالح عبدالقادر بني ملحم

رنا محمود علي غرايبه

رنده محمد عبدالله النعيمات

روان عطا خليل ابو نصير

روزان اذفيل سلامه السياله

رولا زعل فايق المجالي

رويده علي احمد غرايبه

ريم عبدالقادر محمد البطوش

ريم محمد احمد الفارس

ريم محمد علي عبدالرحيم زريقات

ريم وليد عطا المناصره

ريما رياض مصطفى يعقوب

ريما عبدالله حسن سرحان

ريما محمد حسين محمد

ريمه سلمان محمود ابوصعيليك

رينا علي قاسم الشمالي

ريهان مخلوف خليف الهروط

زعل سالم اشتيان الرفوع

زكريا ابراهيم يوسف بدران

زكريا عارف سعيد خواص

زكريا عبدالقادر احمد اسحق

زهيه وصفي يوسف ربيع

زياد محمد ابراهيم الحارس

زياد محمد حسين الخطيب

زياد محمود حسني محفوظ

زيد اسامه عبدالقادر الدويك

زيد محمد عيسى الهلالات

زيد نافذ زيد الخضيرات

زين يحيى علي اليحيى

زينب جميل سلمان القراله

زينب علي احمد العفيف

زينب محمد عواد ابوهزيم

سائد محمد عبدالرحمن الجعافره

ساجده دوشي جاسم البهادلي

سالم عبدالرزاق سالم العليمات

سالى عماد خضر الظاهر

سامر احمد عبيد الهوادي

سامر عيسى محمود زايد

سامي ابراهيم طاهر يوسف

سامي ارشيد سليمان المصطفى

سامي فايز مصلح الخطيب

سامي محمد شوشان البدارين

ساميه يوسف علاوي عويدات

سجا سالم عبدالمهدي الشمايله

سحر ابراهيم عبدالحميد الكفاوين

سحر اسماعيل عبدالقادر غنام

سعاد اسماعيل راكد اللصاصمه

سعاد محمد طه زياده

سعد توفيق احمد الصوافطه

سعود سالم علي السعد

سعود هليل رداد السرحان

سعيد محمد عبدالكريم ابوزيد

سفيان طه علي الشمايله

سكينه عمر علي الخوالده

سكينه ياسين مبارك الصرايره

سلامه مفلح هلال الشرفات

سلطان محمد اعبيدالله القطيش

سلطانه نهار مصايح السرحان

سلمان محمد اسماعيل ابونواس

سلوى خلف حسين النعيمات

سلوى سلمان عوض البلوي

سليفيا ابراهيم محمد سليمان

سليمان دايج سليمان القمول الحمايده

سليمان عبدالله سليمان الهور

سليمان عطيه موسى العقاربه

سماح بسام حسن عبدالجواد

سماح موسى عبدالرزاق الجغبير

سماهر عبدالله محمد المشاهره

سمر حسن عواد الرجوب

سمر زياد عبدالحي ابوحامده

سمر سالم ذوقان الشريده

سمر صبري جميل حجاج

سمر عبدالرحمن محمد مدلل

سميح عبدالسلام علي الحيح

سميحه حسين حسن الكساسبه

سمير عبدالله عبدالفتاح العقاد

سمير عثمان عبدالرزاق العطار

سميره خليل سالم الفقراء

سميره محمد محمد منسي

سميره محمود سلمان سلمان

سميره يونس شعبان القواسمه

سميه يوسف محي الدين ابوهلاله

سناء زياد عزالدين ملكاوى

سناء سيف الدين محمود حمدان

سناء علي صالح خضر

سهاد زياد حسن صالح

سهام عوده محمد العموش

سهر عبدالسلام اربيق الختاتنه

سوزان سالم هويشل المسيعدين

سيف احمد محمود الجراح

سيف الدين خالد محمد ابوناموس

سيف الدين صايل عبدالكريم القاضي

شادى عبدالله توفيق خشان

شادي صالح فهد العقيل

شذى علي حسن القرشي

شذى محمد يوسف البدادوه

شريهان حسن احمد جويزه

شفاء امين محمود الصوالحه

شفاء يعقوب حامد حامد

شوكت احمد شوكات وهدان

شوكت موسى سلمان الهباهبه

شيرين خالد غصاب السليم

شيرين محمود علي زهران

صالح عبدالقادر خليل النجار

صالح غدير صالح الشرفات

صباح عبدالمهدي عبدالرحمن الهواوره

صفاء عبدالمعطي خلوي خضير

صفاء محمود احمد الحلبيه

صفاء مضحي عبدالمعطي ابوهلاله

صفاء نايف محمد جبريل

صقر محمد طالب عيال سلمان

صلاح الدين ابراهيم محمد عكاشه

صلاح الدين محمد علي عويضه

صهيب خليل عوض بركات

ضحا احمد حمد الحراسيس

ضرار شاهر سامي جابر

ضياء ضيف الله عايد العنبر

ضيف الله خالد صبح الحويزم

ضيف الله محمد مصطفى مصطفى

طارق احمد عادل عليان

طارق حسين عبدالله الدبايبه

طارق سعود خليل الترتير

طالب عبدالكريم طالب الهزايمه

طالب يوسف حماده العشوش

طلب ابراهيم محمد شعلان

عائده فتحي فارس شحرور

عائشه احمد حموده حموده

عائشه بدوي عبدالله ابوساكوت

عادل سليمان محسن المشاقبه

عامر محمد محمود الطرادات

عايد احمد يوسف يوسف

عايد محمود رجا الدواغره

عبد الخالق عدنان عبد الخالق عامودي

عبدالباسط محمد خليل نمر السيوري

عبدالرحمن احمد حمد محسن

عبدالرحمن محمد احمد الصبرات

عبدالفتاح احمد عبدالفتاح الدوس

عبدالقادر حسن محمد علوان

عبدالكريم صالح عبدالكريم العزام

عبدالله احمد عبدالفتاح عبدالباسط التميمي

عبدالله احمد عبود العموش

عبدالله اسماعيل عبدالله ابوحشيش

عبدالله حامد سعد الشقور

عبدالله خليل علي الشوابكه

عبدالله سلامه عيسى الرواجفه

عبدالله علي نمر حمدان

عبدالله عوض حسين محمد المومني

عبدالله محمد محمود صافي

عبدالله يوسف علي ابوزعيزع

عبدالمعطي عوده ارشيد الزريق

عبدالمنعم حسين محمد معلا

عبله ابراهيم علي العشوش

عبير احمد حسين عطا

عبير خميس عمر توفيق محمود

عبير علي خالد الجندي

عبير عمر محمد عليان

عبير محمد فالح قديسات

عثمان يوسف محمد حمو

عدله عارف سالم الشتيوين الحجايا

عدنان احمد رشيد زهران

عدي "محمد خير" ضيف الله العيادي

عدي احمد محمد بشابشه

عدي ايمن ياسر ابوصهيون

عدي محمود عبدالرحمن المساعفه

عرين سمير محمود سويلم

عصام محمد عبدالفتاح الشرباتي

عصام محمد عبدالله الخواجه

عطاالله اربيع عبدالله الحسن

عطاالله غازي منصور الزيادنه

عطاف جميل حسين صالح

عطاف عبداللطيف سلامه الذيابات

عفاف حامد عبدالله العياف

علا ماجد يونس جرجيس

علاء الدين حامد احمد ابودله

علاء الدين عبدالمجيد قاسم ابو نصير

علاء عبدالله محمد البهنسي

علاء علي حسن المغاريز

علاء عوده علي الرميله

علاء هاني حافظ عبدالحافظ

علاء يوسف حمدان ابوغيث

على حسين احمد الضمان

علي ابراهيم محمد الرياطى

علي حسين احمد الخوالده

علي راشد عبود المشاقبه

علي عبدالعزيز لافي الحمران

علي محمد احمد ربابعه

علي محمد خالد الشبول

علي محمد صالح بني ياسين

علي محمد محمود المشتولي

علي محمد يوسف الاخرس

علي محمود سالم طلفاح

علي محمود علي المغيض

علي محمود عمر تلاوي

علي مصطفى داود خضر

علي نواف علي المحاسنه

علي ياسين محمد شياب

عليا محمود يوسف عنكه

علياء حمود عواد علي

عماد فاروق محمد العمارنه

عماد محمد حسن حردان

عماد محمد فلاح المحمد

عمار عيسى محمود صباح

عمر احمد فريد الشوبكي

عمر احمد محمد عوده

عمر حمود عبدالهادي الرواشده

عمر رجب محمد سلامه

عمر سامي حسني طه

عمر ضافي علي الكوامله

عمر عبدالعزيز نصر النصر

عمر عبدالله شحاده صبح

عمر عوض حسين حسين

عمر فايز جاد الله صبح

عمر فايز محمد عوض

عمر محمد احمد الرشدان

عمر محمد ساكت الخوالده

عمر محمد مصطفى دحادحه

عمر محمد منصور خضير

عمر محمد ياسر الفريحات

عمر محمد يوسف السايس

عمر محمود سعيد مكحول

عمر محمود سمرين محمد

عمر موسى محمد المرايات

عمر يوسف شتيوي الفقير

عمران عبدالقادر فايز ابداح

عمران مصطفى حسن هيلات

عمران مصطفى محمد الغرايبه

عواطف فايز رفاعى فندى

عوني عقيل فرج العوايده

عيسى عبداللطيف سلمان ابوصيام

عيسى قاسم محمد العمري

عيسى كريم فوزي عيسى جراد

عيسى محمود عيسى خضر

عيسى منير خليل مرجى

غاده احمد فضل الشنيقات

غاده جبريل عيسى المقوسي

غاده يوسف عامر الطيطي

غالب جمعه عبدالحافظ احمد

غالب جميل علي البلاونه

غدير عبدالله هندي الكعيبر

غزلان جمال عبدالكريم سليمان

غزيل احمد مفلح الدعجان

غسان احمد عيسى المصالحه

غيث عبدالقادر عبدالله الشرع

غيث علي محمود العلاونه

فؤاد فلاح محمد مقدادى

فاتن حسين محمد الاخرس

فاتن فلاح محمود ابوزيتون

فادي عبدالله صالح عبدالرزاق

فادي علي ضليل السرحان

فاديه محمد حمد الربيع

فارس عبدالعزيز قاسم محمد

فارس علي محمد عثمان

فاطمه احمد بخيت الغويرين

فاطمه احمد عبدالله الدعجه

فاطمه اكريم عبدالرحمن الطراونه

فاطمه حمادي غديفان العايد

فاطمه سليمان عبيد المراعيه

فاطمه عارف احمد حسين

فاطمه عبدالكريم عمر الجبارات

فاطمه علي حسن صالح

فاطمه فايز عبدالله يوسف

فاطمه محمد حسين اليمني

فاطمه مسعد درويش الفار

فاطمه مهاجر عميد ابوتايه

فايزه احمد علي الحسنات

فايزه محمد حمد الخالدي

فتحي سلمان سالم ابوقديري

فراس عبدالرحيم فارس رشيد

فراس علي مفلح عبيدات

فراس كمال حسين الشوابكه

فراس محمد حمد ابوعاشور

فراس محمود محمد الشياب

فرح رفيق احمد الحاج علي

فضه طالب قاسم عمايره

فضيه غيث سالم السعيدين

فهد حسن ذياب الزبيدي

فهد حسن محمد العبيدات

فهد نايف ابراهيم البزايعه

فهده عقله ارشيد الدهام

فهمي عبدالجليل احمد ابواشكيره

فواز بركات احمد الرواشده

فواز محمد علي الكدش

قاسم حمد عبود العموش

قاسم محمد عبيد السرحان

كاظم محمود علي المهيرات

كامل محمد بشير المساد

كفاح يوسف عبدالرحمن زايد

لؤي عاطف شحاده الربضي

لؤي منير محمد العناتي

لانا سامي محمد ابورمان

لبنى احمد موسى الرواشده

لبنى مصطفى فرحان المواجده

لحظه عبده عوده الله الرواشده

لمى سميح نجيب خوري

لمياء محمد عكاشه احمد

ليث محمد عيسى المومني

ليلى صلاح سليمان المصري

لينا ابراهيم محمود الدلو

لينا صبري عبدالحفيظ الشقارين

لينه خالد محمد ابو حماد

مأمون ذيب محمد ابوطربوش

مأمون محمد علي ابوزيتون

ماجد احمد عبدالله العقايله

ماجد علي حسن المشاقبه

ماجده حمزه ابراهيم اللالا

ماجده خلدون ياسين العامودي

مالك كامل ذياب ابوشندي

ماهر فايز صدقي سلامه

مجاهد خليفه محمود العمري

مجدي اكرم محمد الشويكي

مجدي تيسير محمد الشرمان

مجدي حسن عليان الشرعان

محمد ابراهيم احمد العمري

محمد ابراهيم اسبير المدانات

محمد ابراهيم علي حنون

محمد اجديع محمود بني احمد

محمد احمد ارحيل البداينه

محمد احمد علي العبابده

محمد احمد محمد السباتين

محمد احمد محمد الهواوشه

محمد احمد محمد برهم

محمد احمد محمود ابوهريره

محمد احمد مطلق قعقور

محمد احمد ناصر العودات

محمد اسماعيل عبدالرحيم البركات

محمد جبريل حسين الرتيمات

محمد جمال ابراهيم العمايره

محمد جمعه حسين مسلم

محمد حسن سلامه العليوى

محمد حسن سليمان الصمادي

محمد حسن علي البدوي

محمد حسن محمد صالح

محمد حسين عبدالحليم الزيادنه

محمد حكمت احمد ابودلو

محمد حماد محمود ابوعكاز

محمد حمدان صيتان الشرعه

محمد خالد عواد الحيصه

محمد خليف صلبي العنزي

محمد خليل قاسم الخوالده

محمد خيرالله ناجي يوسف مصطفى

محمد زهير فريد الجرايشه

محمد سالم محمود زمزم

محمد سعاده حسن الزن

محمد سليمان صالح السقار

محمد سليمان علي الغدايره

محمد سليمان محسن ابراهيم

محمد سمير محمد الحوراني

محمد سمير محمد محمود

محمد سيف الدين حموده العلان

محمد شفيق عبدالفتاح سعد

محمد صالح حسين العمري

محمد صالح محمد السيوف

محمد صالح موسى قطاوى

محمد صبيح عفنان الرشود

محمد عادل منيب نفاع

محمد عاطف نواف السيوف

محمد عايد سليم الدروبي

محمد عايد عوض ابونوير

محمد عبدالحفيظ محمود المحيسن

محمد عبدالحميد احمد ابوشحاده

محمد عبدالعزيز محمد علي

محمد عبدالكريم يوسف يوسف

محمد عبدالله سليمان سماره

محمد علي فراج السراحين

محمد علي محمد الشرعه

محمد عمر احمد الظاهر

محمد عمر خليل حسن

محمد عمر عمرو ابوشقره

محمد عوده الله عبدالله البطوش

محمد عيسى عبدربه صندوقه

محمد غازي مبارك العزب

محمد غسان عيسى زبادي

محمد فايز محمد خشان

محمد فريد خليل الفيومي

محمد فلاح اسمر النوافله

محمد كامل حمد بني ياسين

محمد كايد خضر العشيبات

محمد كايد محمد كنعان

محمد لافي علي ابوغنيم

محمد ماجد جميل علي

محمد محمود ابراهيم يوسف

محمد محمود حسين هندى

محمد محمود حماد ابوصعيليك

محمد مطيع محمود صالح

محمد مظهر الشراري القمول

محمد منصور محمود الحايك

محمد مهاوش عبدالكريم السواعير

محمد موسى محمود صندوقه

محمد نافذ عادل غباين

محمد نصار عبدالله عواوده

محمد نعمان راتب الفاخوري

محمد وصفي ابراهيم سريه

محمد وصفي محمد الصرايره

محمد يوسف حسن هواش

محمد يوسف سليمان العفيشات

محمد يوسف مضعان البشيش

محمود ابراهيم محمد حمد

محمود احمد محمد المحادين

محمود احمد ياسين العرود

محمود توفيق محمد ابوجمعه

محمود جابر فاضل الطراونه

محمود جميل محمد القراله

محمود حمد عوده دحيلان

محمود خالد احمد البنا

محمود داود حميدان القوقه

محمود صالح عبدالقادر الملكاوي

محمود عبدالفتاح محمد الصياح

محمود عبدالله محمود بطاينه

محمود عيد حسن الديات

محمود محمد احمد يوسف

محمود محمد عسكر الخالدي

محمود محمد محمود ابومسلم

محمود مصطفى احمد شاويش

مخلد سويلم علي عليمات

مخلد نايف لافي العقيلات

مراد سعيد درويش الطقاطقه

مراد عيد ارفيفه العموش

مراد كاسب عبد البوات

مراد محمد عبدالرحمن الحمدان

مراد محمود علي العقله

مراد نضال عبدالكريم دراغمه

مرام محمد علي العساسفه

مروان سلامه طالب الموسى

مريم ابراهيم محمد الرواد

مشعل دخل الله عوض الشرفات

مصطفى احمد مصطفى الكردي

مصطفى محمد سليمان عبدالرزاق

مصعب سعيد محمود محمود

مصعب محمود محمد عسولي

معاذ جمال منصور الخمايسه

معاذ زياد عبدالله الدروبي

معاذ عطيه محمود نعواش

معاذ عماد خليل صوان

معاويه عصام احمد مساعده

معتصم حسن ابراهيم ابوسكينه

معتصم محمد سلامه شقاقحه

معن عبدالمجيد سلامه الفراجين

معين صادق فندي مفلح

مفلح محمد سعيد المساعيد

مفيده جديع زعل ابوتايه

منار حمدان سليمان العبداللات

منار خضر يوسف محمد

منال احمد سالم النوايشه

منال سعيد عايش الخصاونه

منال عبدالله حسين ابوكركي

منال عبدالمجيد احمد عثامنه

منال عطاالله دهام المحاميد

منال محمد حسين رشيد

منتهى احمد سليمان قرعان

منتهى سليمان محمود موسى

منتهى محمد علي الديري

منتهى هاشم سعيد الثوابيه

منذر "محمد نظمي" عليان ابوخلف

منذر عواد حسن القيسي

منور رجاء عقايل الشرفات

منى صدقي محمد مغاربه

منى عزالدين العبد محمد

منى عطا محمد خليل

منى علي احمد احمد

منيره محمد حمد الجدايه

مها حسن محمود السبتين

مها سالم سلمي الصانع

مهدي حسن محمد الشتيوي

مهند اسماعيل احمد الجيزاوي

مهند جمال عبدالهادي ابراهيم

مهند حسن احمد ابوعلي

مهند شاهر سامي جابر

مهند عادل محمد الحموري

مهند عماد احمد الحلبي

مهند محمود حسن جابر

مهيب عبدالله ساكت الصرايره

موسى سمير محمد محمود

موسى محمد موسى الزغول

مياده محمد عطيه الحمايده

ميثاء غياض محمد ابوالعسل

ميرفت سعيد عبدالحميد القطيشات

ميساء فاروق خليل علوش

ميسر محمد يوسف الخطيب

ميسم احمد حسين عساف

نائل محمد منذر الزغاليل

نائل موسى محمد بنات

نائله صادق حسن عبدالله

ناجح محمد خنيفس السوالمه

ناجي سليمان ابراهيم دبابسه

ناريمان سليمان محمد النعواشي

ناريمان محمد ابراهيم النوايسه

ناصر عادل ناصر النوافله

نافز نعمان مصطفى ابوالحلاوه

نافع محمد حسن ابوقاسم

نانسي قاسم تركي التل

ناهد الياس انور عويس

ناهد مرعي فياض الزبيدي

نايف فرج محمد المساعيد

نايف موسى سليمان ابونجا

نجاح محمد زيدان الخريشا

نجاح محمد غياض المساعيد

نداء محمد شنوان بني خالد

نديم يوسف محمد المبيضين

نزار حسن احمد منصور

نزار محمود عبدالعزيز الاخرس

نسرين عبدالعزيز حسن حسين

نسرين مشعل محمد العمر

نضال ابراهيم محمد المجارحه

نضال احمد علي الجندب

نضال كمال علي الغوادره

نضال محمد بادي الدهامشه

نضال محمود عطيه العدم

نعايم بركات سالم ابوتايه

نعمه سلامه سليمان العرينات

نعمه عفيف محمود عمار

نلي اعقيل سليم البواب

نهاد سالم احمد البلاونه

نهاد سمير محمد مناصير

نهله علي محمد النعيمي

نهى احمد حمد المحاسنه

نوال وجيه محمد ابو الجود

نوال يوسف ابراهيم مياس

نور ربحي يوسف الخطيب

نور محمد رجا الشوابكه

نورس خالد كامل عموره

نوفة حمد احمد الحناحنه

هاجر ذياب عبدالله قاسم

هادي عبدالعزيز سليم مساعده

هاشم منصور حسن ابوملحم

هاله احمد عبدالرحمن البلمان

هاله حسني مرجان اللويسي

هاني سليمان سلمي السعافين

هاني عبدالعزيز عبدالعال سعاده

هاني فواز طلال العدوان

هبه سليمان علي الفرجات

هبه مطاوع صلاح البحيصي

هبه هاني محمد بن طريف

هبه يوسف ذيب سويدان

هبه يوسف عيسى شتات

هدايه محمد رضوان المومني

هدى جمعه سليمان ابو خرمه

هدى علي محمد الزواهره

هدى ماجد اسماعيل الصانع

هديل عدنان محمدسعيد يعقوب

هشام حسن يوسف عتوم

هشام محمد يوسف الحجوج

هناء سليم عبدالرحمن عوض

هناء عيد فارس الخوالده

هنادى عبدالعزيز محمد جمعه عبدالله

هنادي جميل صلاح الحانوتي

هنادي كمال موسى عباسي

هند سميح سعيد الدالي

هند محمد عبدالله البدارين

هيا محمد حسن الجابر

هيام سعد محمد السنيدي

هيام محمد حمد المبارك

هيثم احمد جبريل الطوره

هيثم سمير رضا ابوسيف

هيثم غالب عبدالجواد التميمي

هيثم مشعل عبدالله خليل

هيثم موسى محمد المهاوش

هيثم وليد كامل مصلح

وائل ماجد محمد ابوطوق

واصل يسري عبدالله غانم

وجدان عبدالله سلامه النقيز

وجدان عمر رشيد ساري

وزيره سليم مرزوق الرواشده

وسام فريد احمد البو

وسيم جورج نعيم شامات

وصفي علي نايف هيلات

وضحه احمد محمد طريف

وفاء احسان زهدى شحاده

وفاء جميل محمد عايش

وفاء محمد سعد العبدي

وفاء محمود عوده الخطيب

وليد سامي عبد الرفوع

وليد نايل سلامه حجازي

ياسر حسين قاسم ابورمان

ياسر مروان محمد عبدالحليم

ياسمين ابراهيم سلمان العليمات

ياسمين عماد محمود عبدالرازق

ياسمين هاشم محمود صالح

يحيى احمد مفلح المومني

يحيى عبدالله ندى الدحيم

يزيد محمد سعيد العسال

يزيد يوسف وراد المبيضين

يسرى احمد محمد ابوغيث

يسرى خضر محمد الشويكي

يعقوب محمد عبدالجميل المشاعله

يوسف ابراهيم محمد الشياب

يوسف احمد محمد قطيش

يوسف انور محمد داود

يوسف حسن صالح ابوعيشه

يوسف سعيد يوسف سليمان

يوسف محمد حسن الزيود

يوسف محمد صبحي المعاني

يوسف محمود سلامه حسن

يونس اكريم محمد الحجايا

يونس سالم سليمان عويضات

يونس عبدالكريم عبدالله عبدالله

.

🟣 #الدورات_الاجبارية، (لم يستكملوا التدريب)

ابتهال حسين حسن الحسنات

ابراهيم سلام محمد ابوطحيمر

ابراهيم عبدالكريم ابراهيم المغير

ابراهيم محمد صالح ابوداود

ابراهيم مروان سليمان العقرباوي

احمد بركات فلاح العجالين

احمد جميل عبدالله محمود

احمد حابس احمد محمد

احمد صلاح احمد ابوصوى

احمد طالب غنايم عوده

احمد عايد محمود الشحاتيت

احمد عبدالله بخيت المرايات

احمد عبدالمحسن داود القواسمي

احمد غسان احمد الصوافطه

احمد محمد علي خريسات

اسامه عادل محمود عبد النبي

اسامه ماجد دميثان الحجوج

اسلام محمد سالم القطامين

اسماء توفيق محمد اسماعيل

الاء نظمي خليل احمد

الهام سليمان هلال الخوالده

امال ناصر قويدر الاحمد

اماني توفيق حامد الربايعه

امجد جلال عبدالكريم بقور

امجد جهاد عبدالحافظ التميمي

امجد سطام محمد الحمران

اميره عطا حزيمي الشرفات

امينه عبدالله ابراهيم الهويمل

انتصار محمود حمد المراحله

انصاف عقل عبدالله المومني

ايات احمد امين اللوزي

اياد ابراهيم محمد الزيود

ايمان رضوان احمد مطلق

ايمان عليان هطبول الشرفات

ايمن احمد ابراهيم ابولبده

ايناس عدنان سلمان عجاوى

ايناس محمد مطيع صبري حسن

براءه عبدالهادى مفلح الجمل

بيان جمال موسى الدويات

تركي علي سليمان الكوامله

تغريد صالح محمد ابوصبيح

تمام فلاح سالم المعايعه

ثائره عبدالنبي محمد دويكات

ثروى فلاح سالم الكساسبه

جبر ابراهيم علي ابوطبنجه

جوني يحيى حنا حداد

حسام محمد اسعد ابودرق

حسن محمود محمد خضراوي

حكمت سالم سلامه العقيل

حماد سليم حماد المرافي

خالد سليمان محمد يوسف

خالد عبدالاله عبدالله المطارنه

خالد محمد سالم الوديان

خديجه احمد ناصر خاطر

دارين محمد عبدالحميد الجمل

رائد علي موسى العمرات

رافت جمال اسماعيل الكحله

رامز بسام عبدالله البطران

رشا عبدالرحيم فارس الجوهري

رنا حسان زهدي شحاده

رنا مصطفى حسن خليل

رولا خالد محمد ابوسالم

رويده عارف بخيت البنيان

ريا عوده فياض المرشود

ريم عبدالعزيز سالم الزوايده

ريم محمد زكي مصطفى القاطوع

ريما ضيف الله حمدان الصانع

ريما مصطفى شحاده العالول

زهر خليف فلاح الخوالده

زهور جهاد مصطفى بني نصر

زيد خالد يونس هديب

سحر عبدالله حمد الحراسيس

سفيان داود حسين عليان

سلامه سليمان جعفر القضاه

سلامه ضيف الله سلمان الشرفات

سليمان احمد سليمان الربابعه

سليمان بركات محمد الحمايده

سماح ابراهيم داود طه

سندس روحي فارس نمر

سهى حسين زكي عبدالله

سيرين حسين داود يوسف

صفاء اسماعيل عيسى حماد

طريفه سليم عويد الغياث

عائشه يوسف عوده العطاونه

عامر علي مسعود الحماد

عامر فريد محمد بني سلمان

عاهد سعود حنيان السعادي

عايشه شحاده محمد ابوشارب

عبدالرزاق محمدفتح الله عايش سيف

عبدالله احمد صالح الزعبي

عبدالله خالد عبدالله الكساسبه

عبدالله محمد عبدالعزيز القدومي

عبدالله مفلح فلاح المشاقبه

عبدالمعطي مقبول هزيم العثمان

عبير عفيف حسن الحسن

عذارى محمد الادهم الرويعي

علاء رافع معيش الغواطنه

علاء سعيد محمد العامرى

علاء قاسم محمد سماره

عمر جميل عبدالمعطي الكفاوين

عمر عقاب سليمان عبده

عوض محمد نايل غرايبه

غدير داود يوسف المصرى

غيث محمد ابراهيم الملكاوي

فاخره حسين موسى الخطيب

فادي محمد عبداللطيف العبيسات

فادي نواش نايف وحشه

فاطمه سليمان جديع العونه

فاطمه عبدالعزيز حسين الخوالده

فاطمه عواد محمد البدارين

فاطمه عوده محمد صباح

فاطمه محمد علي الشيوخ

فاطمه هاني علي الزعبي

فايزه اسليم صلاح القراله

فداء متعب عبدربه العكايله

قاسم عبدالله تركي عبيد

كفاح محمد حسن عواوده

كوثر محمد عبدالله الحراحشه

كوكب راشد ماضي البديرات

لافي عبدالله لافي عثامنه

ليث ناصر محمود منصور

لينا عواد سالم قوقزي

لينا وليد علي احمد

مؤمن صالح محمد الغريز

مؤيد محمد عارف الحايك

ماجد اسماعيل خلف الخطيب

متعب عيد ملوح المساعيد

مجدي احمد عيسى الطعامنه

مجدي عبدالنبي عليان الضلاعين

محمد ابراهيم عبدالعزيز الصالحي

محمد جمال علي الحوراني

محمد خلف محمد الحمد

محمد عبد سلام الختاتنه

محمد عبدالقادر طالب المسيعدين

محمد عبدالله ابراهيم العقيل

محمد عليان محمد جوارنه

محمد عمر حسن ابوحماد

محمد فارس احمد ياسين

محمد فايز عبدالكريم القاضي

محمد كامل حمود العضايله

محمد يعقوب عبدالعزيز ابو الخير

محمد يوسف ذيب جرادات

محمود سلطان محمود الوردات

محمود عبدالحميد سليمان القواسمه

محمود نمر علي جوهر

مرام عبدالعزيز سليمان ارياش

مروان عيسى علي الرفاعي

مريم محمد عطاالله الزواهره

مصطفى حافظ مصطفى عواد

مصطفى محمود محمد خباص

معافه ابراهيم جوعان العقيل

منال خالد يوسف بني جابر

منال سالم عواد المحمديين

منال عبدالرحيم عبدالرحمن فياض

مها صلاح حسين عيد

مهاب محمود علي ابوعوده

مهند زياد شوكت ابوعدس

مهند ماجد محمد الناطور

ميس برجس ابراهيم مياس

نادر محمود موسى شويات

نايفه سلمان حسن دعاس

نسرين ناصر موسى القضاه

نشأت عبدالعزيز عقله بني عيسى

نعايم الاسود ثويني الهقيش

نمر اعبد سليم الضمور

نهى سليمان موسى عبدالغني

نوال محمد فياض العياش

نور صالح جميل الكسراوى

هبه كامل يوسف الانصارى

هبى عبدالرحمن عارف النجادا

هديل اسماعيل جبرين حجي

هنا عايد عبدالله الدراوشه الحويطات

هند محمد ياسر ابراهيم ناصر الدين

هيا عوض عيد السميران

هيثم محمد علي درادكه

وئام علي محمد بني احمد

وفاء ياسر حامد الشواوره

وليد سميح احمد تشطه

يقين محمود عبدالهادي الرواشده