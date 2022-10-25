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الثلاثاء، 25-10-2022 06:55 م

انطلاق المؤتمر الدولي للخدمات الطبية في 7 آذار

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الوكيل الاخباري - تحت الرعاية الملكية السامية، تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن انطلاق فعالية المؤتمر الدولي للخدمات الطبية بنسخته العاشرة، في السابع من آذار 2023 وحتى العاشر من آذار 2023، في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات البحر الميت لمواكبة أخر ما توصل له العلم والأبحاث في القطاعات الطبية، وإقامة عمليات نوعية نادرة على يد أمهر الأطباء ذوي الاختصاص على مستوى العالم من خلال ورشات العمل التي ستقام على هامش المؤتمر.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي والمعرض الصحي الأردني للخدمات الطبية الملكية ملتقى طبي دولي مع كبار العلماء والأطباء والكوادر، وبإمكان الراغبين بالمشاركة إرسال الأوراق العلمية من خلال الموقع الإلكتروني (HTTPS://JORMS.JAF.MIL.JO/CONFERENCE).

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