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الخميس، 03-11-2022 05:30 م

اختتام فعاليات الدورة الثالثة عشر لمعرض سوفكس 2022

تتتتتتت


الوكيل الاخباري-اختتمت فعاليات الدورة الثالثة عشر لمعرض سوفكس 2022 اليوم الخميس، والتي استمرت أربعة أيام وسط مشاركة واسعة إقليمياً ودولياً ومحلياً في مدينة العقبة، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب.اضافة اعلان


وقال مدير عام شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2022 العميد المهندس أيمن البطران خلال حفل الاختتام: "إن معرض سوفكس الذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، استقطب (300) شركة عارضة من (38) دولة، و(75) وفداً و(300) شخصية من كبار القادة والخبراء الأمنيين من مختلف دول العالم".

وأضاف العميد البطران أن المعرض أتاح لنا فرصة متجددة بعد غياب أربع سنوات نتيجة جائحة كورونا، ليستمر ويواصل رسالته الواضحة بتحقيق الأمن والسلامة في الدول من خلال استخدام التكنولوجيا الدفاعية وتطويعها لتحقيق هذه الرسالة.

وبين مدير عام شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة أن المعرض مخصص للعمليات الخاصة والأمن القومي وأن معروضاته تتغير باستمرار وفقاً للابتكارات الجديدة والتحديات التي يواجهها العالم وتفرضها التهديدات المستقبلية، وتميز في دورته الحالية بأنه يحاكي الواقع الإقليمي وضم برنامج عالمي، مضيفاً أنه تم إبرام عدة اتفاقيات خلال المعرض مع القوات المسلحة الأردنية والمركز الأردني للتصميم والتطوير JODDB مع شركات أردنية أو شركات أجنبية.

ويشكل المعرض الذي ينظم مره كل عامين، مقراً للحوار بين صانعي القرار والصناعات الدفاعية، من خلال وزراء دفاع ورؤساء أركان وكبار ضباط قوات العمليات الخاصة وأسلحة برية وجوية وبحرية على مستوى الدول المشاركة.

وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تم توزيع الجوائز على أبرز الشركات المشاركة والداعمة للمعرض.

يذكر أن معرض قوات العمليات الخاصة (SOFEX 2022) هو المعرض العسكري الأول في العالم المتخصص في مجال العمليات الخاصة والأمن القومي والأبرز عالمياً في مجال عرض منتجات عسكرية ودفاعية ومستلزمات قوات حفظ السلام.

 




 

 


 

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