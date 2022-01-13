الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 01:21 م

اختتام فعاليات تمرين "الشط الآمن 5" المشترك بين الأردن والسعودية

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الوكيل الإخباري - اختتمت في السعودية، اليوم الخميس، فعاليات التمرين العسكري المشترك الشط الآمن/5، بمشاركة نخبة من قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية والقوات البحرية الملكية السعودية، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

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واشتمل التمرين الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي، على إجراءات القتال في المناطق المبنية باستخدام الرمايات من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بهدف تبادل الخبرات والمهارات القتالية وتحقيق التواؤم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.


يذكر أن التعاون العسكري بين الأردن والسعودية، جاء تجسيداً لمسيرة حافلة من التنسيق وتعزيز تبادل الخبرات العسكرية في مجال العمليات المشتركة لكلا الجانبين، وأحد المرتكزات الرئيسة في الحفاظ على الأمن في المنطقة.


ويأتي التمرين ضمن الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها، وبما يسهم في تعزيز قدرتها وفاعليتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة التحديات والتهديدات المحتملة.

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