اختتام فعاليات جائزة "هالت برايز" العالمية في اليرموك

الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك اليوم الخميس، حفل اختتام فعاليات جائزة "هالت برايز" العالمية في الجامعة، بحضور لجنة تحكيم من المجتمع المحلي ضمت عددا من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، بهدف تحكيم المشاريع المقدمة من طلبة الجامعة للمنافسة على الجائزة.



وعبر عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور محمد خلف ذيابات، في كلمة خلال الحفل، عن اعتزاز اليرموك، بالمشاركة في هذه الجائزة العالمية النوعية.



وأكد أن الجامعة انطلاقا من رسالتها القائمة على الريادة والتميز فـي مجالات التعليـم والبحـث العلمي وخدمة المجتمع، لم تدخر جهدا بتوجيه الطلبة نحو التفكير الإبداعي البناء، وابتكار المشاريع الاجتماعية ذات البعد التنموي المستدام، مما أثمر عن تقدم طلبة الجامعة بـ 12 مشروعا نوعيا، سعيا للمنافسة على الجائزة.

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