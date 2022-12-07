اختتام فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في آل البيت

الوكيل الاخباري - اختتم مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت اليوم الأربعاء فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي نظمها بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة والاتحاد اللوثري الخيري .



وأكد رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور أن الجامعة تبذل جهودا كبيرة لتمكين المرأة ودعمها للتخلص من بعض ما تتعرض له من عنف نفسي وجسدي واجتماعي، لافتا إلى أن احتضان آل البيت لهذه الحملة تعبير عن الدعم المتواصل للمرأة.

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