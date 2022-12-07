الأربعاء 07-12-2022
الوكيل الاخباري

نقل 80% من الهيئات الحكومية والخاصة إلى المدينة الجديدة

وزارة التربية توضح حول تعميم استرداد الكتب المدرسية

تهنئة فارس يوسف الدويكات

اختتام فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في آل البيت

وزير السياحة يلتقي وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية

الهند.. البرق قتل 907 أشخاص عام 2022

الحكومة: استجبنا لمطالب أصحاب الشاحنات والاعتصام لم يفض

الملك يرعى إطلاق المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة للمغطس

بوتين: قطع كييف المياه عن دونيتسك إبادة جماعية

باللغة العربية.. الخارجية الإيرانية توجه رسالة لشعب المغرب

الأربعاء، 07-12-2022 10:03 م

اختتام فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في آل البيت

88


الوكيل الاخباري - اختتم مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت اليوم الأربعاء فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي نظمها بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة والاتحاد اللوثري الخيري .

وأكد رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور أن الجامعة تبذل جهودا كبيرة لتمكين المرأة ودعمها للتخلص من بعض ما تتعرض له من عنف نفسي وجسدي واجتماعي، لافتا إلى أن احتضان آل البيت لهذه الحملة تعبير عن الدعم المتواصل للمرأة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

نقل 80% من الهيئات الحكومية والخاصة إلى المدينة الجديدة

wwwww

وزير السياحة يلتقي وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية

1220226165142792775145

الحكومة: استجبنا لمطالب أصحاب الشاحنات والاعتصام لم يفض

w

الملك يرعى إطلاق المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة للمغطس

11202217141610842675459

رئيس المجلس القضائي يستقبل نظيره العراقي والوفد المرافق له

1220227121442867281665

السفارة المغربية توجه رسالة للاردنيين - صورة

أخبار متعلقة
ff

جلسة نقاشية حول منظومة الحماية من العنف بين الواقع والتحديات

eeeee

الملكة تشارك في نشاط حول العنف ضد النساء والفتيات

11202216192521296595035

المفرق : إطلاق حملة 16 يوما لوقف العنف ضد المرأة

eeee

إنطلاق فعاليات مهرجان حكايا الـ 15 في إربد

image (99)

المستقلة للانتخاب تطلق وحدة تمكين المرأة

وزارة التربية والتعليم

بدء فعاليات مؤتمر الدراما والابداع في التربية والتعليم