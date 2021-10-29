اختتام فعاليات سباق تجوال الأردن الدولي للقدرة والتحمل للخيول

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الجمعة، أمام ساحة الخزنة في مدينة البترا فعاليات سباق تجوال الأردن الدولي للقدرة والتحمل للخيول، تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين وبحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، بمشاركة 136 فارسا من 15 جنسية أجنبية.



وقدمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وفق بيان، كافة التسهيلات والدعم والترتيبات اللازمة لإنجاح الفعالية التي تسهم بالترويج للأردن بشكل عام ولمدينة البترا بشخص خاص عالميا.



وأشار البيان إلى أن الفعاليات لاقت نجاحا كبيرا على الصعيد المحلي والدولي واستحسان المشاركين للتنظيم المميز، وعبروا عن إعجابهم بالمعالم التي يمتلكها الأردن خصوصاً مدينة البترا.

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