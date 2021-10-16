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السبت، 16-10-2021 05:29 م

اختتام فعاليات مهرجان البترا الثاني للخيول في منطقة البيضا

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الوكيل الاخباري - اختتمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم السبت، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، مهرجان البترا للخيول في موسمه الثاني في منطقة البيضا.

وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور سليمان الفرجات إن الغاية من المهرجان هي إبراز الهوية المحلية للخيول في البترا وربطها بالمكانة والقيمة التاريخية والثقافية للمدينة الأثرية، خصوصاً في ظل الاهتمام والرعاية الكبيرة التي يوليها المجتمع المحلي بالخيول في البترا خصوصاً وأن ربع الفصيلة الخيلية في المملكة موجودة في البترا.

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