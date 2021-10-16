اختتام فعاليات ملتقى البترا الأول للتعليم المهني

الوكيل الاخباري - اختتمت في مدينة البترا فعاليات "ملتقى البترا الأول للتعليم المهني والتقني/ المجال الفندقي والسياحي"، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي والذي استمرت فعالياته يومين، بمشاركة قطاعات مختصة في التعليم والسياحة.



واستمر الملتقى على مدار يومين في جلسات ناقشت أوراق عمل للمشاركين والباحثين والمتخصصين في المجالات التربوية والمهنية والسياحية.



وأكدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية نجوى قبيلات، أن الملتقى جاء تجسيدًا للتعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم وشركائها، والرامي إلى تبادل الخبرات والخروج بتوصيات ومقترحات تثري هذه التجربة وتطور من أدائها، معتبرة أن أعمال المؤتمر تسهم في تجذير الشراكات الاستراتيجية مع الوزارة لتطوير مخرجات التعليم عموما والتعليم المهني على وجه الخصوص.



من جانبه أكد مدير إدارة التعليم المهني في الوزارة بلال ربابعة ضرورة متابعة توصيات المؤتمر لتطوير التعليم المهني باعتباره رافدا أساسيا لسوق العمل بمختلف التخصصات المهنية.

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