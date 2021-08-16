قرارات جديدة من رئاسة الوزراء

الوكيل الإخباري - أصدرت الحكومة 4 تعليمات و قرارين، الإثنين، وفق الجريدة الرسمية الصادرة عنها.

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ونشرت الحكومة تعليمات معدلة لتعليمات صرف علاوة التجيير للمعلمين المجيرين، وتعليمات معدلة لسنة 2021 لتعليمات ضبط استخدام و استيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وتعديلاته لسنة 2021، وتعليمات معدلة لسنة 2021 لتعليمات إدارة الزيوت المعدنية المستهلكة وتداولها لسنة 2014 وتعديلاتها، وتعليمات تنظيم التداول والتعامل مع أكياس البلاستيك رقم (4) في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.



كما أصدرت قرارا بالموافقة على إضافة مادة الى الجدول التاسع من جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016،وآخر بخصوص الورق الهالك.



وأعلنت الحكومة منح موافقة مبدئية لحماية أصناف نباتية جديدة.

