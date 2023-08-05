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السبت، 05-08-2023 08:01 م

اختتام فعاليات معسكرات الجوالة والكشافة في ضانا

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الوكيل الاخباري - اختتمت في بيت شباب القادسية، فعاليات معسكر الجوالة والكشافة بمشاركة 30 شابا من مختلف محافظات المملكة، ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي .

وقال مدير مديرية شباب الطفيلة، يعقوب حجازين، إن المعسكر تضمن تنفيذ أعمال تطوعية في منطقتي البرة وضانا، ومحاضرات عن أهمية وقيمة العمل ومهارات الحياة الأساسية، والاتجاهات السلوكية الحسنة وتبادل الحوار الهادف ونبذ العنف.

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