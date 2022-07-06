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الأربعاء، 06-07-2022 04:28 م

اختتام فعاليات معسكرات مسارات الأردن بالعقبة

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الوكيل الاخباري - اختتمت في مدينة العقبة اليوم الأربعاء، فعاليات معسكرات مسارات الأردن التطوعية للشباب التي نظمتها وزارة الشباب بالتعاون مع الجامعات الأردنية.

وقال مدير مديرية الاتصال الشبابي في وزارة الشباب الدكتور محمد الجعافرة إن معسكر مسارات الذي يستهدف طلبة الجامعات من عمر 18 - 24 عاما، يهدف إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الشباب، والتعرف على المقدرات والإرث الوطني عبر مسارات محددة وتجذير ثقافة العمل التطوعي.

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