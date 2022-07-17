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الأحد، 17-07-2022 11:14 ص

اختتام فعاليات مهرجان شعلة اليرموك الثقافي في إربد

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الوكيل الإخباري- اختتمت في موقع بانوراما معركة اليرموك في بلدة سحم الكفارات بإربد مساء أمس السبت، فعاليات مهرجان شعلة اليرموك الثقافي، بمشاركة مجموعة من الهيئات الثقافية والشبابية في لواء بني كنانة، ضمن الاحتفالات بإربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022.

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واشتملت الفعاليات على مسرحية للأطفال بعنوان"عمو همام"، وفقرة الدمى المتحركة والرسم على الوجوه للأطفال، تلاها كلمة ترحيبية للمهندس فتحي طوالبة وكلمة عن معركة اليرموك قدمها الأديب محمد خزاعلة، وفقرة غنائية للموسيقار محمود حمادنه وفرقته الشعبية.


كما اشتملت على فقرة شعرية قدمها شاعر اليرموك ورئيس ملتقى شعلة اليرموك الثقافي الدكتور إبراهيم الطيار وفقرة شعرية للشاعرة حلا عبيدات، وفقرة غنائية تراثية منوعة أدتها فرقة مغناة إربد.


وفي نهاية المهرجان تم توزيع الدروع على جميع المشاركين والداعمين لفعاليات المهرجان.

 

 

 




 

 


 

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