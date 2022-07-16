انطلاق فعاليات مهرجان شعلة اليرموك الثقافي بإربد

الوكيل الاخباري - انطلقت في موقع بانوراما معركة اليرموك في بلدة سحم الكفارات بلواء بني كنانة، اليوم السبت، فعاليات مهرجان شعلة اليرموك الثقافي، وذلك ضمن الإحتفالات بإربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.



واشتملت فعاليات المهرجان، التي تستمر ليومين، على كلمة ترحيبية لرئيس بلدية الشعلة المهندس معاوية خزاعلة ثمن خلالها جهود ملتقى شعلة اليرموك الثقافي في تنظيم هذا المهرجان، كما قدم الأديب مفيد طوالبة موجزا عن معركة اليرموك وتحدث بالتفصيل عن تاريخ المنطقة.

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