اختتام فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في الزرقاء

الوكيل الاخباري- اختتمت مساء أمس الثلاثاء، على مسرح حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي برعاية أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري.

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وقال رئيس لجنة التحكيم المخرج جواد الأسدي، إن اللجنة عقدت اجتماعات يومية لتقييم العروض المسرحية، مؤكداً ضرورة تعزيز فكرة اقامة المهرجانات المسرحية خارج العواصم لتفعيل الحراك الثقافي والمسرحي.



ومنحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للمسرحية الليبية " الموقوف 80 "، فيما منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل عمل مسرحي جماعي للمسرحية الفلسطينية "الفيل"، وتم حجب جوائز أفضل عرض مسرحي متكامل وأفضل خدع بصرية وأفضل سينوغرافيا.



كما منحت جائزة أفضل موسيقى للفنان عبد الرزاق مطرية عن المسرحية الأردنية " قطار الباقورة "، وجائزة أفضل ديكور للمسرحية الأردنية "كاسيت شرقي"، وجائزة أفضل اضاءة للفنان محمد عايش عن المسرحية السعودية "معرض الأرجل الخشبية"، وذهبت جائزة ممثلة دور ثان الى رولا أبو خضرة عن مسرحية" قطار الباقورة "وممثلة دور أول دعاء العدوان في مسرحية "كاسيت شرقي ".



ومنحت ايضا جائزة أفضل ممثل دور ثان للفنان السعودي كميل العلي في مسرحية "معرض الأرجل الخشبية"، و جائزة أفضل ممثل دور أول للفنان العراقي هاشم الرفاعي عن مسرحية "المفتاح"، وجائزة أفضل نص مسرحي للدكتور مثال غازي عن مسرحية "المفتاح ".