اختتام مؤتمر الأسلحة الصغيرة والخفيفة

الوكيل الاخباري-

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اختتم في عمّان، اليوم الأربعاء، مؤتمر الأسلحة الصغيرة والخفيفة (SALW)، والذي نظمته القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة والدول الأعضاء والشركاء في الحلف.ويهدف المؤتمر، الذي استمر يومين، إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، لتعزيز قدرات الأردن وشركاء الناتو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال مراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإدارة الذخيرة.ويأتي المؤتمر الذي نظمته القوات المسلحة الأردنية وفريق بناء القدرات الدفاعية، التابع لقيادة حلف الناتو، لتبادل الخبرات والتجارب، وتحديد التحديات والاحتياجات المشتركة، والحلول الممكنة لمكافحة خطر التجارة غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والخفيفة العابرة للحدود، إضافةً إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أوجه التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة.وفي نهاية المؤتمر، عبّر نائب مساعد أمين حلف الناتو للشؤون السياسية خافير كولومينا عن شكره للأردن وللقوات المسلحة الأردنية على استضافتها للمؤتمر الذي يعتبر محط اهتمام لجميع الدول المشاركة.