تشغيل تجريبي لـ 5G بمناطق في الأردن - أسماء

الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نوح الشياب، الأربعاء، إن شركات الاتصالات بدأت تشغيلا تجريبيا في بعض مناطق الأردن لخدمات الجيل الخامس.

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وأضاف الشياب، وفقا لقناة المملكة، أن التشغيل التجريبي للجيل الخامس أطلقته إحدى الشركات في محافظتي إربد والزرقاء، فيما أطلقت شركة أخرى التشغيل التجريبي في مدينة العقبة، كما أطلقت شركة ثالثة تشغيلا تجريبا في العاصمة عمان وتحديدا في منطقة بوليفارد العبدلي.



وأكد الشياب أن التشغيل الفعلي من المتوقع أن يكون في فترة زمنية قريبة لا تتخطى نهاية العام الحالي.

