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الثلاثاء، 21-09-2021 12:37 ص

اختتام ورشات تعريفية حول فوائد إعادة تدوير النفايات

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 الوكيل الاخباري - اختتمت وزارة البيئة الاثنين، في فندق حياة عمان، سلسلة من الورشات التعريفية بمبادئ وفوائد إعادة تدوير النفايات في القطاعات التجارية، خاصة قطاع المولات والأسواق التجارية الكبيرة.

وقال مستشار وزير البيئة لشؤون الإعلام الدكتور أحمد عبيدات، أن الوزارة كانت قد عقدت سلسلة جلسات تعريفية لعدة قطاعات كالفنادق والمجمعات التجارية والمطاعم وغيرها، لتعريفها بالقانون الإطاري لإدارة النفايات والتأكيد على أهمية المشاريع التي تنفذ برامج تتعلق بعملية تدوير النفايات الناتجة عن تلك القطاعات، والعمل مع الجهات المعنية والمواطنين على رفع ثقافة إدراك فوائد إعادة التدوير، في الحفاظ على البيئة وعناصرها المختلفة.

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