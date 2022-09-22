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الخميس، 22-09-2022 12:38 م

اختتام ورشة تدريبية في ماركا على فن الريزن

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الوكيل الإخباري- نظم مركز شابات ماركا ورشة تدريبية في مجال فن "الريزن" بمشاركة أعضاء المركز ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما.

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والريزن، هو أحد فنون الحرف اليدوية الذي ينتج عنه أشكال عديدة في الكثير من المجالات، وأكثرها انتشارا في مجال الإكسسوارات.


ويتكون فن الريزن من عنصرين؛ أحدهما مادة الريزن السائلة، وأخرى مقوية، ويحدث تفاعل كيميائي بينهما ليتحول تدريجيا إلى بلاستيك صلب، ويستخدم في صناعة أدوات المطبخ، وتشكيل الأرضيات والطاولات والصور والمجوهرات أو المنحوتات الفنية.


واشتملت الورشة التي أشرفت عليها المدربة هيا فارس، على تعريف المشاركات بهذا الفن، وأهم الأدوات المستخدمة والخطوات العملية في إنتاج الإكسوارات والمجوهرات واللوحات الفنية.


وقالت رئيسة المركز تهاني بني عيسى في ختام الدورة اليوم الخميس، إن هذا النشاط يأتي ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019 – 2025، "محور الشباب والريادة والتمكين الاقتصادي"، بهدف التدريب على حرفة تسهم في حل مشكلة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين.

 




 

 


 

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