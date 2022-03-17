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الخميس، 17-03-2022 10:24 م

اختتام ورشة تدريبية لموظفي بلدية الأزرق

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الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الخميس ورشة العمل التي نظمتها منظمة بوردا الدولية لموظفي بلدية الازرق الجديدة بعنوان "تقييم احتياجات وبناء قدرات الموظفين لخدمات الصرف الصحي" والتي عقدت بفندق الماريوت بالبحر الميت امس الاربعاء واليوم الخميس وشارك فيها 12 موظفاً من البلدية.

وقال المدير الاداري في بلدية الازرق الجديدة سامي سويد، إن هذه الورشة تأتي كمبادرة من منظمة بوردا دعمًا للبلدية للتعرف على الهيكل التنظيمي في البلدية وواقع احتياجات الموظفين خاصة العاملين في قطاع الصرف الصحي كالسائقين والعمال والعمل على وضع خطط مستقبلية لتطوير مهاراتهم ورفع مستوى الاداء ضمن نظام محوسب للصرف الصحي.

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