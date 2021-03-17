اختيار جامعة الزرقاء مركزا للتطعيم ضد فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - اختار المركز الوطني لإدارة الأزمات جامعة الزرقاء لتكون مركزا للتطعيم ضد فيروس كورونا .

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وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن المركز الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة عقد ورشة تدريبية لمجموعة من كوادر الجامعة لتدريبهم على إعطاء المطعوم المضاد لوباء كورونا .



وأضافت أن الورشة تضمنت تدريب الكوادر على كيفية إعطاء اللقاح، والتعامل مع المراجعين، وتوثيق عملية التطعيم ومتابعة متلقي اللقاح إلكترونيا .



وتابعت أن التدريب يأتي في إطار التنسيق المستمر بين جامعة الزرقاء ووزارة الصحة، تمهيدا لإفتتاح مركز التطعيم ضد فيروس كورونا في حرم الجامعة.

بترا



