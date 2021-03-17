الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اختيار جامعة الزرقاء مركزا للتطعيم ضد فيروس كورونا

شركس: المنحنى الوبائي في الأردن يتعرض لضغط

الملك : ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة للحد من انتشار كورونا

الحكومة تستأجر مستشفيين إضافيين لعلاج مصابي كورونا

الحكومة : لجنة الاوبئة اوصت بحظر شامل في الاردن لاسابيع

الحكومة: الوضع الوبائي في الأردن مقلق جدا

محاضرة توعوية عن مهارات الحياة الأساسية بالكرك

الحكومة تُطمئن الأردنيين بعد جدل شعبي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

شباب البترا تنظم الدورة السادسة لبرنامج مهاراتي

الأربعاء، 17-03-2021 08:03 م

اختيار جامعة الزرقاء مركزا للتطعيم ضد فيروس كورونا

جامعة الزرقاء
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اختار المركز الوطني لإدارة الأزمات جامعة الزرقاء لتكون مركزا للتطعيم ضد فيروس كورونا .

اضافة اعلان

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن المركز الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة عقد ورشة تدريبية لمجموعة من كوادر الجامعة لتدريبهم على إعطاء المطعوم المضاد لوباء كورونا .


وأضافت أن الورشة تضمنت تدريب الكوادر على كيفية إعطاء اللقاح، والتعامل مع المراجعين، وتوثيق عملية التطعيم ومتابعة متلقي اللقاح إلكترونيا .


وتابعت أن التدريب يأتي في إطار التنسيق المستمر بين جامعة الزرقاء ووزارة الصحة، تمهيدا لإفتتاح مركز التطعيم ضد فيروس كورونا في حرم الجامعة. 

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202121212015356879278

شركس: المنحنى الوبائي في الأردن يتعرض لضغط

معي

الملك : ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة للحد من انتشار كورونا

ات

الحكومة تستأجر مستشفيين إضافيين لعلاج مصابي كورونا

320218175920556210385

الحكومة : لجنة الاوبئة اوصت بحظر شامل في الاردن لاسابيع

3202116103933805241312

الحكومة: الوضع الوبائي في الأردن مقلق جدا

5

محاضرة توعوية عن مهارات الحياة الأساسية بالكرك

أخبار متعلقة
3202114155146858241885

أكثر من 137 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس في الأردن

222

وزارة الصحة متفائلة بتحسن الوضع الوبائي قريبا

220212417571563551489

37 إصابة بكورونا المتحور في الزرقاء منذ بداية العام

620201883125797109930

وزير الصحة : 40% من اصابات كورونا بالسلالة المتحورة في عمان

ت

وزير الداخلية يبحث الإجراءات المتعلقة بالمحجورين منزلياً

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

رئاسة الوزراء تعيد نشر موجز كورونا بعد ورود خطأ