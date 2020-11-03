اخر ما كتبه يحيى السعود قبل وفاته بـ 3 ساعات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نعى النائب السابق يحيى السعود عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك وفاة أحد أقاربه قبل 3 ساعات فقط من وقوع الحادث الذي أودى بحياته.وكان السعود غادر العاصمة عمان للمشاركة في تأبين أحد أقاربه في الطفيلة جنوبي الأردن.وتوفي النائب السابق يحيى السعود الثلاثاء، بعد تدهور مركبته.النائب السابق يحيى السعود متزوج ويحمل درجة الماجستير في القانون، ومن مواليد 17 يوليو/تموز 1965، وكان نائبا عن الدائرة الثانية في عمّان.كما أن السعود يسكن في العاصمة عمّان وهو عضو في نقابة المحامين الأردنيين.