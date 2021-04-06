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الثلاثاء، 06-04-2021 09:45 ص

اربد: مشروع بـ 276 الف دينار لتنفيذ شبكة مياه جديدة في قرية زوبيا

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الوكيل الإخباري- وقعت وزارة المياه والري اتفاقية انشاء وتمديد شبكات مياه رئيسية وفرعية في قرية زوبيا في محافظة اربد بقيمة تزيد على (276) الف دينار مبينة انها تتابع احتياجات المناطق المائية كافة وتعمل على تنفيذها بعد استكمال الدراسات الفنية والتمويلية وفق اعلى المواصفات بما يضمن خدمة مناطق جديدة بخدمات المياه والصرف الصحي وتخفيف الاعباء على المواطنين .
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وبينت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء انها تركز جهودها على تأمين التمويل اللازم لخدمة المناطق غير المخدومة بخدمات المياه والصرف الصحي لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب خاصة في المناطق الشمالية نتيجة موجات اللجوء السوري وما خلفه من ضغوطات كبيرة على قطاع المياه ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الاوقات الماضية مبينة ان تنفيذ هذا المشروع سيعمل على تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة وخدمة الاخوة المواطنين بالمياه وبالتالي تقليل نسبة الفاقد و توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب .
 
وأوضحت ان المشروع الذي سينفذ من قبل مقاول محلي يتضمن تنفيذ شبكات رئيسية وفرعية في قرية زوبيا في اربد وتحسين انظمة التزويد بقيمة (276,367) الف دينار وتتضمن توريد وتركيب وفحص وتشغيل أنابيب خطوط دكتايل  وخطوط بولي ايثلين عالي الكثافة وخطوط مياه اقطار وتوريد وتركيب محابس غلق Gate Valve  وتنفيذ اعمال الحفر والتمديد والتركيب للوصلات المنزلية  واعادة الاوضاع وكذلك محابس تهوية وغيرها من المستلزمات بما يكفل تحسين التزويد للمواطنين في قرية زوبيا  مع حلول الصيف القادم .
 
وأكدت وزارة المياه والري في سلطة المياه  انها تواصل جهودها للعمل على تجاوز الاثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه  الذي تشهده جميع مناطق المملكة  وتتابع انجاز المشاريع  من قبل الجهات الاشرافية لديها وفق الانظمة الحديثة  وبأعلى مستويات الجودة وبموجب احكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة.

 




 

 


 

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