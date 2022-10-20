ارتفاع أسعار البندورة 5 قروش محلياً

الخميس 20-10-2022
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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2693.309 طن، توزعت على 1556.040 طن خضار،912.954 طن فواكه، و 224.315 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1091.672 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 40 إلى 70 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش، الليمون من 60 إلى 80.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:


 


 




 

 


 

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