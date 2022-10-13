الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الملك يعلن عن مبادرة لتخصيص 9 آلاف دونم للأسر في البوادي لتنفيذ مشروعات زراعية

خلال4 ساعات.. انخفاض كبير على اسعار الذهب في الأردن

الخميس، 13-10-2022 07:12 ص

ارتفاع أسعار البندورة اليوم

0L5A1045


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2742.369 طن، توزعت على 1686.995 طن خضار،833.192 طن فواكه، و 222.182 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1424.204 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش، الليمون من 50 إلى 100.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

إقرأ ايضا
sss

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

1020221311136583774237

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

222222

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

8202224164341939719394

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

fffff

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

1665669214437

انتهاء فترة تسديد رسوم العضوية لانتخابات غرف الصناعة

أخبار متعلقة
0L5A1045

البندورة تواصل ارتفاع أسعارها محلياً

0L5A5727

ارتفاع أسعار الخيار والبندورة اليوم

0L5A1048

أسعار خضار في السوق المركزي السبت

0L5A5727

أسعار الخضار محلياً الخميس

0L5A1045

أسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء

0L5A5733

أسعار الخضار في السوق المركزي الثلاثاء