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الأربعاء، 23-02-2022 09:06 ص

تفاصيل أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

خضار ٢


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3078.900 طن، توزعت على 1765.403 طن خضار، 1107.141 طن فواكه، و206.357 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 195.283 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 45 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 20 إلى 50 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:

 



 




 

 


 

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