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الإثنين، 07-03-2022 07:28 ص

انخفاض سعر البندورة والخيار اليوم في السوق المركزي

خضار 3


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين 3019.485 طن، توزعت على 1855.978 طن خضار، 881.726 طن فواكه، و 281.782 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 249.239 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 35 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 38 قرش، بندورة من 20 إلى 38 قرش، خيار من 15 إلى 50 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الإثنين:

 




 




 

 


 

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