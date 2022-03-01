استقرار أسعار الخضار اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2875.888 طن، توزعت على 1708.031 طن خضار، 921.306 طن فواكه، و 246.552 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 246.675 طن خضار وفواكه.





وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 45 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 30 إلى 45 قرش، بندورة من 15 إلى 35 قرش، خيار من 20 إلى 50 قرش.





وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء :

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