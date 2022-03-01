الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

"صحة الزرقاء": 35 مصاباً بفيروس التهاب الكبد الوبائي وتطعيم 53 مخالطاً

الثلاثاء، 01-03-2022 08:07 ص

استقرار أسعار الخضار اليوم

خضار 2


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2875.888 طن، توزعت على 1708.031 طن خضار، 921.306 طن فواكه، و 246.552 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 246.675 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 45 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 30 إلى 45 قرش، بندورة من 15 إلى 35 قرش، خيار من 20 إلى 50 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء :

اضافة اعلان

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

320221181918298546778

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

d

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

download

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

32_5_1

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

w

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

أخبار متعلقة
خضار

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

خضار ٢

تفاصيل أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

سوق خضار

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم - تفاصيل

خضار 1

أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس - تفاصيل

gettyimages-745484551

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي - تفاصيل

1220212891818361954204

انخفاض أسعار الخضار في السوق المركزي الاثنين