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الأربعاء، 30-06-2021 12:34 م

ارتفاع أسعار 12 سلعة منها البندورة والدجاج والأرز

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الوكيل الإخباري - أعدت “حماية المستهلك” دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار السلع في شهر آيار بالمقارنة مع أسعارها في شهر حزيران 2021 وشملت الدراسة قراءة أسعار 96 سلعة.اضافة اعلان


وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس “حماية المستهلك” الدكتور محمد عبيدات ارتفاع اسعار 12 سلعة غذائية واستهلاكية بنسبة بلغت 14.5%، وانخفاض أسعار 8 سلعة بنسبة 27.4% اغلبها من الخضار والفواكه الموسمية وثبات أسعار 76 سلعة.

وبحسب نتائج الدراسة فقد ارتفعت أسعار بعض أنواع الخضار بشكل حيث سجلت سلعة البندورة أعلى نسبة ارتفاع حيث بلغت 50% ثم الليمون 16.6% ، ثم سلعة الفاصوليا بنسبة بلغت 14.28%، أما السلع التي انخفضت أسعارها فقد سجلت سلعة الملوخية أعلى نسبة انخفاض حيث بلغت 33% ثم الباميا 28.5% ،الثوم 20%.

أما بالنسبة للفواكه فقد انخفض سعر البطيخ بنسبة بلغت 42% ، والشمام 33.3% ثبات أسعار التفاح المستورد والموز المستورد والبرتقال.

كما ارتفعت أسعار الدجاج بكافة أنواعه على النحو التالي:

الدجاج الطازج النباتي 5.26% والدجاج النباتي 11%، والنتافات 15% والدجاج المجمد 8%.فيما ثبتت اسعار اللحوم على ارتفاع مبالغ فيه.

كما أظهرت الدراسة ارتفاع اسعار طبق البيض بنسبة بلغت 11.11% واللبنة (وزن) 9.3%.

كما اظهرت الدراسة ارتفاع أسعار الارز العادي 6.50% والارز البسمتي 6.25%   والزيوت النباتية بنسبة بلغت 11.3% وهذه المره الثالثة التي ترتفع فيها اسعار الزيوت النباتية خلال فترة لا تتعدى الاربعة الأشهر.

ويتضح من نتائج هذه الدراسة أن هنالك ارتفاعات متتالية لبعض السلع الاساسية التموينية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي مما يسترعي الانتباه واتخاذ التدابير اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير هذه السلع بكميات ونوعيات جيدة وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين خاصة مع موجة الارتفاع التي طرأت على كلف الشحن في الفترة الأخيرة.

 




 

 


 

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