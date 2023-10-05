ارتفاع الإيرادات المحلية 404 ملايين دينار خلال الشهور السبعة الأولى من 2023

الوكيل الإخباري - ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى (5.20 مليار دينار) أي بارتفاع بلغ 404 ملايين دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتحقق ما نسبته 59.4% من ما هو مقدر في قانون الموازنة العامة.

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وقالت وزارة المالية في بيان صحفي، إن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 199.3 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 204.8 مليون دينار.



وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الضريبية يأتي نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 227.5 مليون دينار، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية و دون رفع النسب الضريبية.



وعلى صعيد الإنفاق العام قالت الوزارة، إن إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023 بلغ نحو 6156.2 مليون دينار مقابل ما قيمته 5888.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 366.8 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.



وبحسب الوزارة، فإنه نتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي انخفاضاً بنحو 80.7 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 924.8 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1005.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.



وعلى صعيد آخر، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز 2023 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) إلى ما نسبته 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز من عام 2023 مقابل ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.